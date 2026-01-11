وفاة شخص في حريق محل تجاري ببرج باجي مختار

سجلت مصالح الحماية المدنية ببرج باجي مختار، صبيحة اليوم الأحد، نشوب حريق داخل محل لبيع المواد الغذائية وقارورات غاز البوتان، بحي أول نوفمبر، ببلدية برج باجي مختار، أسفر عن وفاة شخص.

وأوضحت المصالح نفسها، أنها تدخلت على الساعة 05سا 43د، من أجل إخماد حريق شب داخل محل. لبيع المواد الغذائية و قارورات غاز البوتان، بحي أول نوفمبر، ببلدية ودائرة برج باجي مختار. أين تم إخماد الحريق ومنع انتشاره.

حيث خلّف الحريق وفاة شخص بعين المكان تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

