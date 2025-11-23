وفاة شخص في حريق مصنع بالوادي

توفي شخص اليوم الأحد، إثر إندلاع حريق بمؤسسة لصناعة زفت الطرقات بالمنطقة الصناعية ببلدية حاسي خليفة في الوادي.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحريق في انفجار صهريج أثناء عملية التلحيم بسعة 100 متر مكعب فارغ. واحتراق صهريج ثاني بسعة 150 متر مكعب.

وخلف الحادث وفاة شخص في عين المكان، وإصابة آخر بحالة صدمة.

وتم اخماد الحريق فور وصول الفرق المتدخلة، حيث تم تسخير 6 شاحنات إطفاء، و5 سيارات إسعاف، وسيارة إتصال.

وتمكنت مصالح الحماية من إنقاذ صهريج ذو سعة 70000 لتر من مادة الكيروزان. بالإضافة إلى 4 صهاريج من المادة الاولية زفت.