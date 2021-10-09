وفاة شخص في سقوط سيارة من منحدر بتيبازة

لقي شخص مصرعه في حادث مرور وقع صبيحة اليوم السبت، على مستوى الطريق الولائي رقم 4 دوار الرمامن ببلدية الداموس بتيبازة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن وحداتها تدخلت االيوم السبت على الساعة الـ07 سا و25 د. من أجل حادث مرور. تمثل في إنحراف وإنقلاب وسقوط سيارة من منحدر بعلو 60 متر، خلف وفاة شخص يبلغ من العمر 36 سنة.

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