وفاة شخص كل 44 ثانية بسبب كورونا عبر العالم

أحصت منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، وفاة شخص واحد بكورونا كل 44 ثانية، على الرغم من الانخفاض العالمي للإصابات والوفيات.

وقال رئيس المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: “ربما انخفض عدد الوفيات الأسبوعية المبلغ عنها بأكثر من 80 % منذ فبراير. ولكن مع ذلك، توفي شخص واحد في الأسبوع الماضي بسبب كورونا كل 44 ثانية”.

وأضاف ذات المسؤول: “الوباء لم ينته بعد. هذا الفيروس لن يتلاشى فقط، نحن ندرك أن العديد من الحكومات تتعامل مع تحديات متعددة وأولويات متنافسة. ولدعمهم، ستنشر منظمة الصحة العالمية الأسبوع المقبل مجموعة من 6 موجزات سياسية قصيرة تحدد الإجراءات الأساسية التي يمكن أن تتخذها جميع الحكومات للحد من انتقال العدوى وإنقاذ الأرواح”.

وتابع: “نأمل أن تستخدم الدول هذه الملخصات لإعادة تقييم سياساتها وتعديلها لحماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر. ومعالجة أولئك الذين يحتاجون إليها وإنقاذ الأرواح”.

موضحا أن الوباء يتطور دائمًا، وكذلك يجب أن تتطور الاستجابة في كل بلد”.

وأكد غيبريسوس، أنه “حتى مع استمرارنا في الاستجابة للوباء، يتقدم العمل لوضع التدابير اللازمة للحفاظ على العالم أكثر أمانًا من الأوبئة في المستقبل”.