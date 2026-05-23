وفاة شخص متسمما وإصابة آخر في قالمة

توفي شخص، وأصيب آخر، اليوم السبت، إثر تعرضهما للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد الطهي بمشتة البهلة، ببلدية الفجوج ودائرة هيليوبوليس في قالمة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، خلّف الحادث وفاة شخص واحد في عين المكان. واصابة آخر بحالة إغماء وصعوبة في التنفس.

وتم إسعاف الضحية ونقله إلى المستشفى المحلي، فيما تم تحويل المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث.

وسخّرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل، شاحنة إنقاذ، وسيارتي إسعاف.