وفاة شخص وإصابة آخرين في حادث مرور ببومرداس

لقي شخص حتفه، وأصيب آخران، في حادث مرور خطير، وقع على مستوى طريق الوطني رقم 12 الناصرية ببومرداس.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية الحماية المدنية لدائرة برج منايل، لأجل حادث مرور مميت.

كما يتمثل الحادث، في انحراف سيارة وهذا على مستوى طريق الوطني رقم 12 الناصرية.

وأسفر الحادث على مصاب في حالة خطيرة يبلغ من العمر 45 سنة تم اسعافه وتحويله من طرف مصالح الحماية ألى مستشفى. وبعد معاينته من طرف طبيب تبين أنه متوفي.

كما أسفر الحادث كذلك على مصابين رجلان يبلغان من العمر 50 و53 سنة. تم اسعافهما وتحويلهما من طرف مصالحنا إلى مستشفى برج منايل.

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وفاة 34 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

لقي 36 شخصا حتفهم وأصيب 1075 آخرون في حوادث مرور وقعت خلال أسبوع في مناطق منفرقة من ولايات الوطن. وفي بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد سجلت وحدات الحماية المدنية 20746 خلال الفترة الممتدة ما بين 20 الى 26 من الشهر الجاري. وفي سياق حوادث المرور قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1508 تـدخـل من أجل 849 حادث مرور أدت إلى وفاة 34 شخص و جرح 1075 آخرين تم إسعافهم و نقلهم إلى المراكز الإستشفائية. كما سجلت أثقل حصيلة في ولاية عنابة بوفاة 3 أشخاص في مكان الحادث و جرح 58 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 34 حوادث مرور. بالنسبة لعمليات الإجلاء الصحي قامت وحدات الحماية بـ 12201 تدخل. أين تم من خلالها إسعاف و إجلاء 11810 جريح و مريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحــماية المدنيـة. كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 942 تدخلا سمحت بإخـــماد 586 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة. أهمها في ولاية الجزائر حيث سجلت 149 تدخل على إثر 96 حريق. كما قامت ذات الوحدات في مجال العمليات المختلفة بـ 6095 تدخـل في نفس الفترة لتغطية 5242عملية إسعاف وإنقاذ 462 شخص من الخطر.

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