وفاة شخص وإصابة آخر إثر اصطدام دراجة نارية بشاحنة

تدخلت فرق الحماية المدنية للوحدة الرئيسية سطيف مع غروب نهار أمس 19:27 لحادث اصطدام عنيف لدراجة نارية من الحجم الكبير بمؤخرة شاحنة حجم متوسط على الطريق السيّار جنوب المنطقة الصناعية سطيف -اتجاه الغرب-.

خلّف وفاة سائقها في عين المكان، شخص يبلغ من العمر 22 سنة -رحمة الله عليه-. وإصابة مرافق بإصابات متعددة خطيرة يبلغ من العمر حوالي 15سنة.

تولت فرق الحماية المدنية، إسعاف وإجلاء المصاب إلى استعجالات المركز الإستشفائي الجامعي سطيف. ثم تحويل جثة المتوفى إلى المصالح المعنية لذات المؤسسة. بحضور مصالح الدرك الوطني التي فتحت تحقيقا في ظروف وأسباب هذا الحادث الأليم.