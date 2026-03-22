وفاة شخص وإصابة آخر إثر  حادث مرور في سطيف

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، على الساعة 14سا و53 دقيقة من أجل حادث اصطدام بين سيارة وحافلة، على مستوى الطريق الوطني رقم 5 بالمكان المسمى بئر عبدلله، ببلدية أولاد صابر ودائرة قجال.

وخلف الحادث وفاة شخص من جنس أنثى، تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة شخص آخر بجروح مختلفة في حالة حرجة. حيث تم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي.

