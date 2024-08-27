وفاة شخص وإصابة آخر إثر سقوطهما في بئر ببومرداس

لقي شخص مصرعه وأُصيب آخر بجروح إثر سقوطهما في بئر بولاية بومرداس.

وتدخلت إسعافات الحماية المدنية على الساعة 09 سا 09د. من أجل انقاذ شخصين تعرضا لحادث سقوط داخل بئر عمقه حوالي 10 أمتار بالمكان المسمى واد سباو بلدية و دائرة بغلية.

خلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 17 سنة. تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث. و إنقاذ شخص آخر من جنس ذكر يبلغ من العمر 17 سنة. له إصابات متعددة تم اسعافه و نقله إلى المستشفى المحلي.