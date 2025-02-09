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أخبار الجزائر

وفاة شخص وإصابة آخر بصعقة كهربائية في بجاية

بقلم نادية بن طاهر
وفاة شخص وإصابة آخر بصعقة كهربائية في بجاية
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توفي شخص اليوم الأحد، وأصيب آخر، إثر تعرضهما لصعقة كهربائية، بالطريق الوطني رقم 26 بالمكان المسمى الخروب ببلدية القصر في بجاية.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت ذات المصالح، من أجل إنقاذ شخص تعرض لصعقة كهربائية فوق عمود كهربائي.

وخلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 47 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث.

بالإضافة إلى إصابة شخص آخر بحالة صدمة، حيث تم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي.

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