وفاة شخص وإصابة آخر بصعقة كهربائية في جيجل

توفي أربعيني من إحدى المناطق التابعة لبلدية العنصر شرقي جيجل يدعى ” ه ع غ ” البالغ من العمر 47 سنة وذلك إثر تعرضه لحروق من بليغة من الدرجة الثالثة.

وتعرض الضحية لصعقة كهربائية خلال تواجده داخل اسطبل لتربية الابقار ولمسه المفاجىء لسلك كهربائي. ما تسبب في اصابته لحروق بليغة حددت من الدرجة الثالثة. وذلك قبل تدخل ابنه البالغ من العمر 19 سنة في محاولة منه لانقاذه.

الضحية الذي كان في حالة حرجة وبعد تحويله على جناح السرعة الى مستشفى بشير منتوري بالميلية، لفظ أنفاسه الاخيرة بعد 48 ساعة من الحادث المؤلم الذي تسبب كذلك في إصابة إبنه بحروق خفيفة.