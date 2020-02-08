وفاة شخص وإصابة آخر في إطلاق نار من بندقية صيد في قالمة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بحمام الدباغ، يوم أمس الجمعة، على الساعة 16سا، بمشتة الخروبة بلدية هواري بومدين، لأجل حادث إطلاق نار من بندقية صيد.

وخلف الحادث، وفاة المدعو “ر،ز”، والبالغ من العمر 38 سنة، وإصابة المدعو “ع،ب”، والبالغ من العمر 40 سنة في الكتف والرجل.

وتم إسعاف المصاب في عين المكان من طرف أعوان الحماية المدنية، ونقل بواسطة سيارة الإسعاف إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية حمام الدباغ.

فيما حول الضحية المتوفى، إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الإستشفائية الحكيم عقبي بقالمة.

ومن جهة أخرى، تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية يوم أمس، على الساعة 13سا، بمشتة مجاز غموري بلدية بن جراح لأجل نقل جثة.

ويتعلق الأمر بشيخ يبلغ 75 سنة وجد في منطقة ريفية.

وتم نقل الضحية من طرف أعوان الحماية المدنية بواسطة سيارة الإسعاف إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الإستشفائية الحكيم عقبي بقالمة، بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.