وفاة شخص وإصابة آخر في اصطدام بين سيارة وشاحنة بتلمسان 

لقي شخص حتفه وأصيب آخر في حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق السيار شرق-غرب اتجاه مغنية، ببلدية وولاية تلمسان.

من جهتها، أوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 05سا15د لأجل حادث اصطدام بين سيارة نفعية وشاحنة. على مستوى الطريق السيار شرق-غرب اتجاه مغنية، بلدية ودائرة تلمسان.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخص تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث، وإصابة آخر بجروح مختلفة. تم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي.

