وفاة شخص وإصابة آخر في انقلاب دراجة نارية بعنابة

توفي شخص وأصيب أخر بجروح، في حادث انحراف وانقلاب دراجة نارية على مستوى شارع صيود محمد بلدية و دائرة عنابة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن عناصرها تدخلت من أجل حادث مرور تمثل في إنحراف و إنقلاب دراجة نارية. على مستوى شارع صيود محمد بلدية و دائرة عنابة.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 23 سنة تم نقله لمصلحة حفظ الجثث وإصابة آخر من جنس ذكر يبلغ من العمر 19 سنة تم اسعافه ونقله للمستشفى المحلي.