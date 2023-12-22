وفاة شخص وإصابة آخر في حادث دهس بسكيكدة

لقي شخص حتفه، وأصيب آخر، في حادث مرور وقع اليوم الجمعة، بالطريق السيار شرق غرب بمنطقة الكنتور ببلدية عين بوزيان في سكيكدة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت الوحدة الثانوية الحروش في حدود الساعة 13سا و30 دقيقة لاجل هذا الحادث.

وتمثل الحادث، في دهس سيارة لشخص، مما أسفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر 72سنة وإصابة آخر بجروح يبلغ من العمر 33سنة.

وقدمت للضحية، الاسعافات الأولية في عين المكان وتم نقله إلى المستشفى. فيما تم تحويل المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحروش.