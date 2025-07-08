وفاة شخص وإصابة آخر في حادث دهس بمعسكر

لقي شخص حتفه وأصيب آخر في حادث دهس سيارة لشخص بالطريق الوطني رقم 06 بلدية، ودائرة معسكر، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، أنه تمّ التدخل اليوم على الساعة 04سا50د من أجل حادث دهس سيارة لشخص. بالطريق الوطني رقم 06 بلدية، دائرة معسكر.

حيث خلّف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 30 سنة وإصابة ضحية أخرى بحالة صدمة تبلغ من العمر 43 سنة. تم إسعافها و نقلها إلى المستشفى المحلي، أما الضحية المتوفية تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.

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