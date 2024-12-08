وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مروري أليم بتامنغست

تدخل أفراد وحدة القطاع عين أمقل للحمايةالمدنية تمنراست صبيحة اليوم على الساعة 15و36د من أجل حادث مرور بالطريق الوطني رقم 55 بإتجاه بلدية ايدلس الحادث يتمثل في انحراف و انقلاب سيارة نفعية.

و قد أسفر هذا الحادث للأسف الشديد عن وفاة 1 شخص في عين المكان وإصابة 01 شخص بإصابات متفاوتة الخطورة.

وقد تم إسعاف المصاب في عين المكان ونقله على جناح السرعة من طرف فرقة التدخل إلى عيادة عين أمڨل وتحويل جتت المتوفي بذات العيادة.

ودعت الحماية المدنية جميع السائقين إلى إحترام قانون المرور و الرفع من درجة الحيطة و الحذر حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين.