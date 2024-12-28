وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مرور أليم بولاية المدية

شهدت ولاية المدية، ظهر اليوم، حادث مرور مروع على الطريق الولائي رقم 38 بمنطقة حلايمية التابعة لبلدية ودائرة عين بوسيف.

وحسب بيان الحماية المدنية، فقد وقع الحادث في الساعة الثالثة وثلاث دقائق بعد الظهر، نتيجة انحراف وانقلاب سيارة.

وأسفر الحادث عن وفاة شاب يبلغ من العمر 32 عامًا، حيث تم نقل جثمانه إلى مصلحة حفظ الجثث، فيما تعرض شاب آخر يبلغ من العمر 22 عامًا لإصابات متفاوتة الخطورة. وقد سارعت فرق الحماية المدنية إلى مكان الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.