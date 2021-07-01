وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مرور بإن أميناس

أخبار الجزائر
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وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مرور بإن أميناس حادث مرور "إن أمناس"
بقلم محمد ش

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب آخر بجروح متفاوتة الخطورة، اليوم الخميس، في حادث مرور.ووقع الحادث، على مستوى الطريق الوطني رقم 03 في شطره الرابط بين مدينتي إليزي وعين أمناس.

وجاء هذا الحادث، إثر إصطدام وقع بين سيارة من نوع تايوتا “ياريس” مع شاحنة تسير في الاتجاه المعاكس.مما أدى إلى وفاة شاب يبلغ من العمر 16 سنة بعين المكان.واصابة مرافقه بجروح نقل على إثرها من طرف أعوان الحماية المدنية لمستشفى عين أميناس.كما تم تحويل جثة الضحية لمصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الصحية.فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.


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