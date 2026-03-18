وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مرور بالعاصمة

لقي شخص حتفه وأصيب آخر بجروح، اليوم، في حادث مرور وقع ببلدية الدار البيضاء بالعاصمة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن وحدات الحماية المدنية تدخلت على الساعة 13:41 زوالًا، إثر حادث اصطدام بين سيارة نفعية وشاحنة، بالقرب من محطة البنزين. “باب الشرق”، بإقليم بلدية ودائرة الدار البيضاء.

وقد أسفر الحادث عن وفاة شخص في عين المكان، حيث تم تحويل جثمانه إلى مصلحة حفظ الجثث. فيما أصيب شخص آخر بجروح، تلقى الإسعافات الأولية قبل نقله إلى المستشفى .المحلي لتلقي العلاج.

وتجدد مصالح الحماية المدنية دعوتها لمستعملي الطريق إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واحترام قوانين المرور. تفاديًا لمثل هذه الحوادث المأساوية