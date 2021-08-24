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أخبار الجزائر

وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مرور بالمسيلة

بقلم نادية بن طاهر
وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مرور بالمسيلة
صور من مكان الحادث
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لقي شخص حتفه، فجر اليوم الثلاثاء، إثر حادث مرور، وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 46 حوالي 05 كلم على بلدية أولاد سليمان بالمسيلة.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بن سرور، في هذا الحادث والمتمثل في اصطدام بين شاحنة وسيارة .

وخلف الحادث وفاة شخص بمكان الحادث، وإصابة شخص آخر يبلغ من العمر حوالي 37 سنة، له نزيف بالرقبة وكسر على مستوى الرجل اليسرى. حيث تم نقله من طرف ذات المصالح إلى مستشفى بن سرور.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=976166
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