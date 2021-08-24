وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مرور بالمسيلة

لقي شخص حتفه، فجر اليوم الثلاثاء، إثر حادث مرور، وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 46 حوالي 05 كلم على بلدية أولاد سليمان بالمسيلة.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بن سرور، في هذا الحادث والمتمثل في اصطدام بين شاحنة وسيارة .

وخلف الحادث وفاة شخص بمكان الحادث، وإصابة شخص آخر يبلغ من العمر حوالي 37 سنة، له نزيف بالرقبة وكسر على مستوى الرجل اليسرى. حيث تم نقله من طرف ذات المصالح إلى مستشفى بن سرور.