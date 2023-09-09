وفاة شخص وإصابة آخر  في حادث مرور ببلدية الكاليتوس بالعاصمة

لقي شخص مصرعه وأصيب اخر، اليوم السبت، في حادث مرور على مستوى الطريق السريع شرق-غرب بلدية الكاليتوس دائرة براقي.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحنا على الساعة 17سا43د من أجل حادث اصطدام بين دراجتين ناريتين وسيارة على مستوى الطريق السريع شرق-غرب بلدية الكاليتوس دائرة براقي.

وخلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 31 سنة، أين تم نقله لمصلحة حفظ الجثث وجريح من جنس ذكر يبلغ من العمر 26 سنة تم اسعافه و نقله للمستشفى المحلي.