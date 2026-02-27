وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مرور بتبسة

خلّف حادث مرور أليم وقع اليوم بولاية تبسة وفاة شخص في عين المكان وإصابة آخر بجروح مختلفة.

وحسب بيان لمديرية العامة للحماية المدنية، وقع الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم 82. وتحديداً بإقليم بلدية بوخضرة التابعة لدائرة العوينات.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة 13:35 زوالاً من أجل حادث تمثل في انحراف وانقلاب سيارة سياحية.

حيث سخرت الإمكانيات الضرورية للتعامل مع الوضع في موقع الحادث وتأمين المكان.

وخلف الحادث وفاة شخص وإصابة آخر. حيث تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث. فيما تولى خواص نقل المصاب لتلقي العلاج اللازم.