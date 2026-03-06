وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مرور بتندوف

لقي شخص حتفه وأصيب آخر بجروح متفاوتة في حادث مرور وقع ببلدية أم العسل التابعة لدائرة تندوف.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في تصادم تسلسلي بين سيارة سياحية، شاحنة وحافلة “كانت بدون ركاب”. على مستوى الطريق الوطني رقم 50.

وخلف الحادث وفاة شخص جرى نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي. بالإضافة إلى إصابة شخص آخر بجروح مختلفة، حيث تم إسعافه في عين المكان ونقله على جناح السرعة لتلقي العلاج الضروري.