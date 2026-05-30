وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مرور بعنابة

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية عنابة، حادث مرور مميت على مستوى الطريق السيّار (ما بين منطقة سيدي حامد وبلدية العلمة)، ببلدية العلمة، حيث أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر.

وأكدت المصالح نفسها، أن الحادث خلّف وفاة شاب يبلغ من العمر 23 سنة في عين المكان. (تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث)، وإصابة آخر يبلغ. من العمر 23 سنة بجروح، تم إسعافه ونقله إلى مستشفى عين الباردة.

