وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مرور بولاية تامنغست

لقي شخص حتفه وأصيب آخر في حادث مرور وقع، زوال اليوم، على مستوى الطريق الوطني رقم 01 في اتجاه عين صالح، ببلدية عين أمقل، ولاية تامنغست، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر أن وحدات التدخل التابعة لـ الحماية المدنية الجزائرية تدخلت في حدود الساعة 14:09 إثر حادث انحراف وانقلاب سيارة، حيث أسفر الحادث عن وفاة رجل يبلغ من العمر 85 سنة.

تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث، فيما تلقى المصاب الإسعافات الأولية قبل نقله إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج.

وتجدد الحماية المدنية دعوتها لمستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام قواعد السلامة المرورية، خاصة على المحاور الطويلة التي تشهد حركة سير كثيفة.