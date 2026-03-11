وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مرور بوهران

لقي شخص حتفه وأصيب آخر بجروح، اليوم، في حادث مرور وقع بولاية وهران، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن وحدات الحماية المدنية تدخلت. على الساعة 15:46 إثر حادث اصطدام. بين دراجة نارية وشاحنة على مستوى الطريق الولائي. رقم 41، ببلدية بوفاطيس.دائرة وادي تليلات.

وخلف الحادث وفاة شخص في عين المكان، فيما أُصيب شخص آخر بجروح متفاوتة الخطورة، حيث تم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج. كما تم تحويل جثمان الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث.