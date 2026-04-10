وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مرور مروّع بالبويرة

لقي شخص حتفه وأصيب آخر بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حادث مرور وقع بولاية البويرة. حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن الحادث تدخلت لأجله الوحدات المختصة على الساعة 00:50، وتمثل في انحراف سيارة واصطدامها بعمود كهربائي. وذلك على مستوى قرية إيفوزن ببلدية الصهاريج، دائرة مشدالة.

وخلف الحادث وفاة شاب يبلغ من العمر 32 سنة، حيث تم نقل جثمانه. إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي، في حين أصيب شخص آخر. يبلغ 28 سنة بجروح مختلفة، تم إسعافه في عين المكان قبل تحويله إلى المستشفى لتلقي العلاج.