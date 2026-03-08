وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مروع بسكيكدة

لقي شاب يبلغ من العمر 28 سنة حتفه وأصيب طفل “13 سنة”، بجروح متعددة بقرية سيدي دريس التابعة لبلدية بني والبان، وذلك إثر حادث مرور أليم وقع بولاية سكيكدة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث في انحراف وسقوط شاحنة في منحدر بمسافة تقدّر بحوالي 02 كم. بالمكان المسمى سيدي دريس.

وخلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر في عين المكان جرى تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

بالإضافة إلى إصابة طفل يبلغ من العمر 13 سنة بجروح وإصابات متعددة. حيث قدمت له الإسعافات اللازمة قبل تحويله إلى العيادة متعددة الخدمات ببني والبان.