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وفاة شخص وإصابة إثنين آخرين بجروح في حادث مرور ببسكرة

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وفاة شخص وإصابة إثنين آخرين بجروح في حادث مرور ببسكرة
بقلم أمينة داودي

 هلك شخص وأصيب إثنين آخرين في حادث سير وقع اليوم الأحد ببلدية أوماش نجم عن اصطدام بين شاحنتين وحافلة لنقل المسافرين.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 3 على مقطعه الرابط بين بسكرة والوادي.
بالمنطقة المسماة “الشقة” ببلدية اوماش تمثل في اصطدام بين شاحنتين إحداهما ذات صهريج وحافلة لنقل المسافرين.
وأسفر الحادث عن وفاة مرافق سائق الشاحنة 24 سنة وإصابة السائق 35 سنة، وشخص آخر 31 سنة كان على متن الحافلة بجروح متفاوتة الخطورة.
وتم تحويل جثمان الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بشير بناصر، ونقل الجريحين نحو العيادة المتعددة الخدمات بأوماش.
من جهتها فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ملابسات هذا الحادث المميت.

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