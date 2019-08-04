وفاة شخص وإصابة إثنين آخرين في حادث مرور بتبسة

توفي شخص وأصيب إثنين آخرين بجروح في حادث مرور وقع صبيحة اليوم بدوار المراغدية ولاية تبسة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بتبسة فإن الحادث وقع صبيحة اليوم الأحد على الساعة 05سا/50دقيقة.

أين تدخلت ذات المصالح لأجل حادث مروري وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 10 بدوار المراغدية بلدية الحويجبات.

تمثل في اصطدام بين سيارتين سياحيتين من نوع مرسيداس، أين أسفر عن وفاة شخص تم تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث.

بمستشفى بوقرة بولعراس ببكارية، وأصيب شخصين يبلغان من العمر 28 و37 سنة بإصابات متفاوتة.

تم إسعافهما وتحويلهما إلى مصلحة الإستعجالات الطبية على مستوى ذات المستشفى.