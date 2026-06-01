وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين إثر حريق مسكن في عين الدفلى

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الاثنين، على الساعة 12سا و35 دقيقة، من أجل إخماد حريق شب بغرفة داخل مسكن أرضي بحي الشهيد حلبيق بن يوسف. ببلدية طارق بن زياد ودائرة برج الأمير خالد في عين الدفلى.

وتم إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى باقي المسكن.

و خلّف الحادث وفاة رجل “متفحم” يبلغ من العمر38 سنة، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بعد إتمام الإجراءات القانونية. و إصابة اثنين آخرين بحروق خفيفة، تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.

