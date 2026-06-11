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أخبار الجزائر

وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين إثر سقوطهم من بناية في مستغانم

بقلم أسماء
وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين إثر سقوطهم من بناية في مستغانم
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لقي شخص حتفه، وأصيب اثنين آخرين، اليوم الخميس، إثر سقوطهم  من بناية طور الإنجاز في ولاية مستغانم.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية،  على الساعة 09سا22د، من أجل حادث سقوط 3 أشخاص من بناية في طور الانجاز بالمكان المسمى صبلات. ببلدية مزغران دائرة حاسي ماماش.

وخلف الحادث وفاة شخص تم نقله الى مصلحة حفظ الجثث و اصابة اثنين اخرين تم اسعافهما و تحويلهما الى المستشفى المحلي.

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