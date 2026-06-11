وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين إثر سقوطهم من بناية في مستغانم

لقي شخص حتفه، وأصيب اثنين آخرين، اليوم الخميس، إثر سقوطهم من بناية طور الإنجاز في ولاية مستغانم.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، على الساعة 09سا22د، من أجل حادث سقوط 3 أشخاص من بناية في طور الانجاز بالمكان المسمى صبلات. ببلدية مزغران دائرة حاسي ماماش.

وخلف الحادث وفاة شخص تم نقله الى مصلحة حفظ الجثث و اصابة اثنين اخرين تم اسعافهما و تحويلهما الى المستشفى المحلي.

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