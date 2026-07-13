وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث مرور بقصر البخاري

توفي شخص وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حادث مرور مميت وقع منتصف اليوم الاثنين بالخرجة الغربية لبلدية ودائرة الشهبونية في قصر البخاري.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت مصالح الحماية المدنية منتصف نهار اليوم الإثنين، من أجل حادث اصطدام بين سيارة سياحية وشاحنة.

وخلّف الحادث وفاة شاب يبلغ من العمر نحو 30 سنة جرى تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث.

فيما أصيب شخصان آخران بجروح “أحدهما في حالة حرجة”، حيث تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي. مع تسخير سيارة إسعاف وشاحنة تدخل للعملية.