وفاة شخص وإصابة اثنين اخرين في حادث مرور بإليزي

أخبار الجزائر
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وفاة شخص وإصابة اثنين اخرين في حادث مرور بإليزي
بقلم كريم شنقيطي

خلف حادث مرور وقع مساء اليوم الثلاثاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 03 في شطره الرابط بين عين أميناس وإليزي، مقتل شخص وإصابة اثنين اخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

ووقع هذا الحادث على بعد 20 كلم عن مقر الولاية إليزي إثر إنحراف سيارة رباعية الدفع نوع تيوتا ” لندكلوزر” على مسارها بعد انفجار احدى العجلات.

مما أدى إلى هلاك شخص بعين المكان وإصابة اثنين اخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وتدخل أعون الحماية المدنية للوحدة الرئيسية لإليزي لنقل المصابين لمستشفى وأن تميضي لتلقي العلاج وتحويل جثة الضحية لمصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الاستشفائية.

فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.


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