وفاة شخص وإصابة اثنين في حادث اصطدام بين سيارة وشاحنة بالنعامة

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، في حادث مرور وقع صباح اليوم بولاية النعامة.حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن الحادث تدخلت لأجله الوحدات المختصة على الساعة 06:41 صباحًا. وتمثل في اصطدام بين سيارة سياحية وشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 119، ببلدية ودائرة المشرية.

وخلّف الحادث وفاة شخص تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي، فيما أُصيب شخصان يبلغان من العمر 37 و65 سنة بجروح متفاوتة.حيث تم إسعافهما بعين المكان قبل نقلهما إلى نفس المؤسسة الاستشفائية لتلقي العلاج.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية فور وقوع الحادث لتقديم الإسعافات الضرورية وتأمين مكان الاصطدام. فيما تبقى أسباب الحادث. محل تحقيق من طرف الجهات المختصة.