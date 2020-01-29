وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادثي مرور منفصلين بتبسة

أسفر، حادثي مرور منفصلين، وقعا، ليلة الأربعاء إلى الخميس، بإقليم ولاية تبسة، عن وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب ما اورد بيان مديرية حماية ولاية تبسة، فقد تدخلت وحداتها لأجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 10 طريق بكارية.

أين تمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين سياحيتين، خلّف وفاة شخص على مستوى قاعة الإستعجالات والبالغ من العمر 33سنة.

كما أسفر ذات الحادث عن إصابة شخصين أعمارهما حوالي 42 سنة تم اسعافهما وتحويلهما الى استعجالات الجرف بتبسة.

كما تدخلت وحدة الحماية، بالحمامات، لأجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الإجتنابي بالحمامات.

وقد نجم عن انحراف سيارة سياحية، ما تسبب في إصابة شخص والبالغ من العمر حوالي 36 سنة تم اسعافه وتحويله الى إستعجالات الحمامات.