وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث اصطدام بين سيارة وشاحنة بالبليدة

لقي شخص يبلغ من العمر 55 سنة حتفه، فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة، إثر حادث مرور وقع فجر اليوم الجمعة بولاية البليدة.حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت ذات المصالح أن وحداتها تدخلت على الساعة 04:20 صباحًا إثر حادث اصطدام بين سيارة سياحية وشاحنة على مستوى الطريق السريع موزاية في اتجاه الجزائر، بالقرب من محطة الخدمات “الفرطاس”. ببلدية الشفة دائرة موزاية.

وقد أسفر الحادث عن وفاة شخص في عين المكان، حيث تم تحويل جثمانه إلى مصلحة حفظ الجثث، فيما تعرض ثلاثة أشخاص آخرين لإصابات مختلفة.تلقوا الإسعافات الأولية بعين المكان قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.