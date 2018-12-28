وفاة شخص وإصابة مرافقه اثر إصطدام سيارة بكلب في أفلو بالأغواط

لقي شخص حتفه وأصيب أخر إثر حادث مرور وقع اليوم الجمعة في الطريق الرابط بين مدينة آفلو وبلدية تاويالة.

وحسب مصادر لـ النهار فإن الحادث وقع صبيحة اليوم على مستوى بالطريق الرابط بين مدينة آفلو وبلدية تاويالة بذات الولاية.

وتمثل في إصطدام سيارة من نوع “شيري كيوكيو” بكلب مما أدى إلى انحرافها عن الطريق .

ما خلف وفاة أربعيني وإصابة مرافقه إصابات خطيرة تم نقله إلى مصلحة الانعاش بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بأفلو.

في حين تم نقل الضحية المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث بنفس المؤسسة.

من جهتها فتحت المصالح الامنية تحقيقا في الحادث.