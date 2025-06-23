وفاة شخص وإصابة 10 آخرين في حادث مرور بقسنطينة

لقي شخص حتفه، وأصيب 10 آخرين، في حادث مرور وقع اليوم الإثنين، على مستوى الطريق الوطني رقم 05 أ، بالمكان المسمى جنان بوروينة، في قسنطينة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في اصطدام بين سيارة وحافلة لنقل المسافرين.

وخلّف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر حوالي 45 سنة، حيث تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث.

بالإضافة إلى إصابة 10 آخرين بجروح مختلفة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.