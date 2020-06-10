وفاة شخص وإصابة 122 آخرين إثر حوادث مرور في ظرف 24 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفاة شخص وإصابة 122 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر حوادث مرور متفرقة عبر الوطن.

وأفادت مصالح الحماية المدنية في بيانها، إنها سجلت 98 تدخلا من أجل حوادث المرور والتكفل بالضحايا، والتي خلّفت وفاة شخص وإصابة 122 آخرين بجروح تمّ تحويلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

كما سجلت وحدات الحماية 3033 تدخل على المستوى الوطني مسّ حوادث المرور والإجلاء الصحي وإخماد الحرائق، بينها إجلاء جرحى ومرضى إلى المستشفيات.

وفيما تعلق بالحرائق، فقد سجلت وحدات الحماية المدني 8 حرائق مختلفة، منها 4 حرائق مسّت محاصيل زراعية وتسببت في إتلاف هكتارين من القمح و5450 حزمة تبن.

كما أخمدت وحدات الحماية 4 حرائق حضرية وصناعية في ولايات عين تموشنت، قسنطينة، تمنراست وبرج بوعريريج، والتي تسببت في إصابة 3 أشخاص بضيق في التنفس إثر حريق نشب في مخزن بطانيات بالخروب.

وفي إطار تدخلاتها اليومية، انتشلت مصالح الحماية المدنية لولاية مستغانم جثة شخص غرق في منطقة صخرية بشاطئ الخروبة ببلدية “سيد علي مجدوب”.

كما تدخلت وحدات الحماية في المدية إثر انهيار جزئي لسقف قبو منزل في حي “رقية مصطفى” ببلدية المدية

وفيما يخص نشاطات الوقاية من انتشار فيروس “كورونا”، قامت مصالح الحماية بـ 119 عملية تحسيسية عبر 22 ولاية، بالإضافة إلى 117 عملية تعقيم سخرت لها 105 سيارة إسعاف و 76 شاحنة و 653 عون حماية.

معين تيت