وفاة شخص وإصابة 143 آخرين في حوادث المرور خلال 24 ساعة

توفي شخص، وأصيب 143 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حوادث المرور، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، اليوم، سجلت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة، 3168 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن.

وقامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة، بـ126 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 23 ولاية، حول الوقاية من فيروس كورونا.

بالإضافة إلى القيام بـ 174 عملية تعقيم، عبر 34 ولاية مست منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

كما قامت وحدات الحماية المدنية، بإخماد 6 حرائق حضرية ومختلفة بكل من ولايات بشار وتيزي وزو وبومرداس وتلمسان وتيسمسيلت.

وأدت هذه الحرائق، إلى إصابة شخص بحروق من الدرجة الأولى، على إثر حريق شب بمدجنة بالمكان المسمى بوقايد بولاية تيسمسيلت.

وتم إسعاف الضحية بعين المكان، قبل نقله إلى المستشفى المحلي.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية بالجلفة، لإنتشال جثة شخص متوفى كان على متن جرار وجرفته سيول واد خنق العرعار، على بعد حوالي 5 كلم من مدينة حد الصحاري.