وفاة شخص وإصابة 15 آخرين في حادث مرور بتامنغست

لقي شخص حتفه وأصيب 15 آخرون في حادث مرور وقع ، على مستوى الطريق الوطني رقم 01 طريق تيت ببلدية تامنغست.

من جهتها أوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 21سا27د من أجل حادث اصطدام تسلسلي. بين 03 سيارات، على مستوى الطريق الوطني رقم 01 طريق تيت بلدية ودائرة تامنغست.

حيث خلّف الحادث وفاة شخص تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث و إصابة 15 آخرين تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

