وفاة شخص وإصابة 2 آخرين إثر حادث مرور ببجاية

لقي شخص حتفه وأصيب اثنان آخران بجروح في حادث مرور وقع ببلدية تالة حمزة التابعة لدائرة تيشي، بولاية بجاية.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في اصطدام بين شاحنة ودراجة نارية على مستوى الطريق الوطني رقم 09.

وخلف الحادث وفاة شخص جرى نقله إلى مصلحة حفظ الجثث. بالإضافة إلى إصابة شخصين آخرين بجروح مختلفة. حيث تم إسعافهما في عين المكان ونقلهما على جناح السرعة إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج الضروري.