وفاة شخص وإصابة 2 آخرين إثر حادث مرور بتيبازة

لقي شخص حتفه وأصيب إثنان آخران بجروح ببلدية ودائرة تيبازة، وذلك إثر حادث مرور أليم وقع بالولاية.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت مصالح الحماية المدنية في تمام الساعة 12:20 زوالاً، في هذا الحادث. والذي تمثل في تصادم تسلسلي بين 3 سيارات.

ووقع الحادث، على مستوى الطريق السريع في الاتجاه المؤدي إلى بوسماعيل.

وخلف الحادث وفاة شخص جرى نقله إلى مصلحة حفظ الجثث، بالإضافة إلى إصابة شخصين آخرين بجروح مختلفة.

حيث تم إسعافهما في عين المكان ونقلهما على جناح السرعة إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج الضروري.