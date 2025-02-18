وفاة شخص وإصابة 2 آخرين في حادث بإن صالح

تدخلت وحدات الحماية المدنية صباح اليوم، إثر وقوع حادث مرور مروع على الطريق الوطني رقم 01 باتجاه تمنراست، في بلدية إن صالح، خلف وفاة شخص.

وحسب بيان للحماية المدنية، تمثل الحادث في إنحراف وإنقلاب سيارة. مما أسفر عن وفاة شخص في عين المكان، حيث تم تحويل جثمانه إلى مصلحة حفظ الجثث.

كما خلف الحادث إصابة شخصين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، قدمت لهما الإسعافات الأولية. قبل نقلهما إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.