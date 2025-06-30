وفاة شخص وإصابة 2 آخرين في حادث بالمنيعة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الإثنين، من أجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 1، في المنيعة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في اصطدام بين سيارة وشاحنة.

وخلف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 50 سنة، تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

بالإضافة إلى إصابة اثنين آخرين، يبلغان من العمر 19 و29 سنة، باصابات مختلفة. حيث قدمت لهما الاسعافات اللازمة بعين المكان ونقلا على جناح السرعة إلى ذات المستشفى.