وفاة شخص وإصابة 2 آخرين في حادث بالوادي

لقي شخص حتفه، وأصيب 2 آخرين، في حادث مرور وقع اليوم الإثنين، على مستوى الطريق الوطني رقم 48، ببلدية الحمراية باتجاه إسطيل في الوادي.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث في اصطدام عنيف ومباشر بين شاحنة من نوع “هيونداي H100” وسيارة من نوع “أكسنت”.

وخلّف الحادث حالة وفاة في عين المكان، ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 27 سنة، وجريحان أحدهما تعرض لإصابات متعددة.

وتم إسعاف المصابين، في عين المكان، ونقلهما مع الضحية إلى المستشفى.