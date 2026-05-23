وفاة شخص وإصابة 2 آخرين في حادث بتيارت

توفي شخص وأصيب 2 آخرين، في حادث انحراف شاحنة واصطدامها بسيارة نفعية بالطريق الوطني رقم 23 بمنطقة رأس العين، ببلدية قرطوفة في تيارت.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية، خلّف الحادث وفاة شخص يبلغ 44 سنة في عين المكان. وإصابة شخصين آخرين بجروح مختلفة يبلغان من العمر 32 و37 سنة.

وتم إسعاف المصابين ونقل الضحايا إلى المستشفى المحلي، حيث سخرت مصالح الحماية لهذا التدخل سيارتي إسعاف، وشاحنة إطفاء.

