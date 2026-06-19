وفاة شخص وإصابة 2 آخرين في حادث بتيبازة

توفي شخص وأصيب شخصان آخران بجروح متفاوتة الخطورة، زوال اليوم الجمعة، إثر حادث مرور خطير وقع بولاية تيبازة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فإن الحادث تمثل في اصطدام بين شاحنة ودراجة نارية بالطريق الولائي رقم 50 باتجاه بوهارون.

وتدخلت وحدات الإسعاف في حدود الساعة الثانية و23 دقيقة زوالاً (14:23) ببلدية حطاطبة التابعة لدائرة القليعة لتقديم الدعم اللازم.

وخلّف الحادث وفاة شاب يبلغ من العمر 21 سنة، وإصابة شخصين آخرين يبلغان من العمر 17 و41 سنة بجروح.

وقد سخرت المصالح العملياتية شاحنة تدخل وسيارة إسعاف، حيث أُسعف المصابون ونُقلوا مع الضحية مباشرة إلى عيادة الحطاطبة.